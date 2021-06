Alimento do Bem: Guarda Municipal arrecada 3 mil litros de leite

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a campanha “Alimento do Bem”, de arrecadação de donativos para ajudar as famílias que mais precisam durante o período de pandemia. Nesta quinta-feira (10), a Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil) entregou 2.990 litros de leite ao Fundo Social de Solidariedade, resultado de ação realizada por agentes da Guarda Municipal junto a empresas, estabelecimentos comerciais e população.

Somente a Indústrias Romi contribuiu com 2.568 litros de leite, em iniciativa que envolveu funcionários da empresa de Santa Bárbara d’Oeste, Alemanha e Inglaterra. Para cada litro de leite doados pelos colaboradores, a empresa Romi doou mais um litro à campanha. Também fizeram doações as empresas Esper, Higa Atacado, Supermercados São Vicente, Supermercados Pérola, Supermercado Balan, ACISB, além de munícipes.

“Os agentes de segurança pública do município se sensibilizaram e mobilizaram-se nesta importante contribuição às famílias durante a pandemia. A proximidade da Guarda Municipal com os barbarenses integra a política pública do prefeito Rafael Piovezan, de um relacionamento cada vez mais próximo e humano de cuidado e proteção com a população barbarense”, disse o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.

A campanha “Alimento do Bem”, promovida pela Prefeitura, segue em diversos pontos que recebem as doações. Os interessados em participar podem doar alimentos como arroz, feijão, macarrão, leite e óleo, que integram a lista das cestas básicas.

Os cães e gatos também são beneficiados com arrecadação de ração, que será encaminhada às famílias que têm animais em casa e precisam de auxílio, ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), e aos abrigos de proteção animal.

Confira os pontos de arrecadação na cidade:

UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon

UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi

UBS do São Francisco 2

Rua Cariris, 400, São Francisco

UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego

UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova

UBS do Europa

Rua Portugal, 522, Jardim Europa

AME – Ambulatório Médico de Especialidades

Rua da Seda, 250, Jardim Esmeralda

Ginásio de Esportes “Djaniro Pedroso”

Rua Prudente de Moraes, 250, Centro

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas

Ginásio de Esportes “Mirzinho Daniel”

Rua Bororós, s/nº, Jardim São Francisco

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas

Casa de Maria

Rua Mococa, 510, Jardim das Laranjeiras

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas

Supermercado Barbarense

Rua Tupis, 638, São Francisco

Supermercados Pavan

Av. do Comércio, 351, Jardim Esmeralda

Av. Mogi Guaçu, 1.850, Jardim das Orquídeas

Rua Floriano Peixoto, 1.790, Centro

Supermercado Balan

Rua Floriano Peixoto, 855, Centro

Supermercados Pague Menos

Rua Maceió, 608, Planalto do Sol

Av.da Amizade, 2085, Jardim Europa

Av. Pref. José Maria de Araújo Junior, 935, Jardim Firenze

Supermercados São Vicente

Rua Limeira, 700, Jardim Gerivá

Rua Graça Martins, 650, Centro

Sesetran – Guarda Municipal

Rua Curitiba, 259, Cidade Nova

Locais para arrecadação de ração:

Agro PET do Mineiro

Rua Riachuelo, 376, Centro

Agro PET do Mineiro

Rua do Linho, 1370, Cidade Nova

PET Shop Beija-Flor

Rua General Câmara, 426, Centro

Khaled PET Shop

Avenida Sábato Ronsini, 476, Vila Linópolis

Agropecuária 13 de Maio

Rua Treze de Maio, 1103, Vila Aparecida

Casa Agrícola e PET Shop

Avenida Tiradentes, 610, Vila Santana

Avicultura Guaianazes

Rua Guaianazes, 803, Santa Rita

Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste

Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1.001, Residencial Dona Margarida