Alimentação saudável: aliada na prevenção do câncer de mama

Uma alimentação balanceada e rica em nutrientes pode ser uma aliada na prevenção de uma série de doenças, entre elas, o câncer, uma das enfermidades que mais mata no mundo. Em outubro, mês em que se reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, outra data também chama a atenção de especialistas sobre os benefícios de se adotar um cardápio saudável como aliado na prevenção e combate às doenças: o Dia Mundial da Alimentação.

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Brasil deve ter mais 66.280 novos casos da doença apenas em 2020 e, para a nutróloga e endocrinologista Bruna Manes, incluir alimentos ricos em nutrientes e vitaminas desde a infância pode ser fundamental para o combate à doença na fase adulta.

“Criar o hábito de uma alimentação com antioxidantes e anti-inflamatórios, como fitoesteróis, vitaminas C e E e betacaroteno é uma maneira de deixar o organismo protegido de doenças, além de ajudar a melhorar a qualidade de vida”, orientou a especialista. “Sabemos que não é tão simples adotar uma alimentação saudável, especialmente para quem não tem esse hábito, por isso, contar com o auxílio de um profissional, e até apostar em reposição vitamínica ou hormonal quando necessário, é fundamental para o processo”, conclui.