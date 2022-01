Como manter a alimentação das crianças saudável nas férias

Durante as férias escolares das crianças, a rotina que antes estava super adaptada, pode sofrer algumas quebras e alterações devido aos horários de lazer e brincadeiras. A agenda dos pequenos fica recheada de atividades com muita diversão. Sem contar que muitas famílias viajam ou existe aquela situação em que os pais voltam ao trabalho enquanto os filhos ainda estão de férias, tornando a rotina ainda mais puxada para todos. E, é aí que o aumento das guloseimas, snacks e fast foods acontece, isto porque os responsáveis acabam abrindo mão das refeições de verdade e optam pela rapidez que estes alimentos oferecem. Porém, estes produtos industrializados vêm carregados de sódio, gordura e açúcar.

“Durante este período, o mais importante é saber que as exceções existem, mas que manter os bons hábitos alimentares, com um cardápio variado vale muito a pena, pois são estes alimentos nutritivos que são capazes de repor as energias dos pequenos”, afirma Evelyn Monteiro (CRN 8-5060), nutricionista da Vapza Alimentos.

Pensando nesta praticidade e ao mesmo tempo em levar uma alimentação balanceada e saudável, a Vapza Alimentos lançou a linha de pratos prontos Marvel Avengers, com diversas opções prontas, já temperadas só para aquecer, para auxiliar os adultos no preparo e as crianças na hora da refeição. A nova linha Vapza com os personagens de Avengers tem 3 produtos 100% orgânicos: Mix de Arroz integral e Quinoa Vermelha orgânico, Feijão Carioca e Feijão Preto e, completando a linha de pratos prontos, Canja com Arroz integral, Carne Bovina com legumes e Peito de Frango com Mandioquinha.

A hora da alimentação deve ser um momento de prazer para a família “é importante que a criança participe do preparo da refeição, por isto, leve a criança para a cozinha, dê a chance de ela ajudar no preparo, tocar nos alimentos, se sentir útil e importante, a relação tende a mudar e todos passam a se alimentar melhor”, conclui a nutricionista Evelyn Monteiro.