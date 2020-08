Aliança reúne time em Americana e lança Jardas

Neste último sábado dia 15 foi realizado o primeiro café da tarde com os apoiadores do Aliança pelo Brasil de Americana. No evento foram abordados os princípios do Aliança e os objetivos para a formação do partido.

Segundo a organização, o evento contou com todas as medidas de segurança necessária para este momento de pandemia, entre elas, aferição de temperatura na entrada, disponibilização de álcool em gel, uso de máscaras de todos os convidados, distanciamento das cadeiras e ventilação constante de ar. A realização se deu com a colaboração e doação de todos os convidados.

“Nós precisamos nos unir e multiplicar essa semente”, enfatizou o participante Antônio Jardas, famoso apoiador do presidente Bolsonaro em Americana. A reunião também marcou uma declaração de apoio de todos do grupo à pré candidatura de Jardas a uma cadeira na Câmara de Americana. “O Aliança precisa ter um representante genuinamente Bolsonarista como o Antônio Jardas”, enfatizavam os apoiadores.