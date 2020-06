Aliança Francesa celebra chegada do verão europeu

No domingo, 21 de junho, 200 Alianças Francesas da América Latina e do Caribe atravessam fronteiras sonoras para celebrar a música na 39ª edição especial e, pela primeira vez, virtual, da “Fête de la Musique 2020” (Festa da Música 2020) para o público assistir do sofá.

Serão 6 horas de festival de música virtual – 22 países – Mais de 60 artistas – 200 Alianças Francesas

Domingo, 21 de junho/ 17h-23h no Brasil – Link para evento: https://www.facebook.com/events/556826431647436/

No mesmo dia serão abertas as inscrições para a 13ª edição do Festival da Canção Aliança Francesa 2020, concurso gratuito, inédito na forma virtual e aberto a cantores amadores e profissionais com transmissão ao vivo nas redes sociais das Alianças Francesas.

Inscrições gratuitas no portal: www.festivaldacancaoaf.com.br.

Para celebrar o solstício de verão no hemisfério norte e a 39ª Fête de la musique 2020 (Festa da Música 2020), data já tradicional do calendário francês, as Alianças Francesas da América Latina e do Caribe decidiram afinar juntos seus instrumentos para oferecer uma edição virtual especial com vídeos de apresentações musicais para o público assistir em casa. O evento acontece no domingo, 21 de junho, a partir das 17h, horário de Brasília, até às 23h e reunirá cerca de sessenta artistas de 21 países da América Latina e Caribe e uma dezena de artistas franceses, em uma sinfonia de vídeos feitos em confinamento. Essa jornada única de alianças sonoras atravessa as fronteiras para levar ao público à descoberta do novo cenário latino-americano e caribenho. Muitos idiomas e um número ainda maior de notas musicais estarão nas redes sociais das 200 Alianças Francesas e contarão com participantes cariocas, na região da Aliança Francesa do Rio de Janeiro.

A Fête de la Musique 2020 Edição América Latina e Caribe é o primeiro evento cultural organizado a nível regional entre as Alianças Francesas sul-americanas e caribenhas e abre caminho para futuras colaborações sem fronteiras.

Os interessados poderão acessar a página oficialdo evento “Fête de la Musique 2020 Edição América Latina e Caribe” no Facebook (https://www.facebook.com/events/556826431647436/) e acompanhar a transmissão nas redes sociais das Alianças Francesas participantes, entre elas a Aliança Francesa Rio de Janeiro.

No mesmo dia 21 de junho serão abertas as inscrições para a 13ª edição do Festival da Canção Aliança Francesa 2020, inédito na forma virtual com transmissão ao vivo nas redes sociais das Alianças Francesas. Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de agosto 2020 no site oificial do festival: http://festivaldacancaoaf.com.br/

Candidatos na final do Festival da Canção AF 2019 – Foto : Fabio Alt

Em 2020, a Aliança Francesa completa 135 anos de presença no Brasil. Para além do ensino de idioma, a Aliança Francesa oferece um rico leque de atividades culturais. A língua francesa está, naturalmente, no centro de sua programação, e será celebrada por meio do Festival da Canção Aliança Francesa. Em razão da atual pandemia de Covid-19 e as recomendações de segurança das autoridades sanitárias e da OMS, a Aliança Francesa decidiu experimentar esse novo formato artístico, em sintonia com as tendências atuais. Desta forma, a realização do Festival, que já faz parte do calendário das Alianças Francesas no Brasil, poderá ocorrer com garantia da segurança dos candidatos e do nosso público.

O concurso é gratuito e aberto a cantores amadores e profissionais e visa promover a descoberta de novos talentos e divulgar a diversidade do repertório musical em francês. Para participar, não é necessário o domínio da língua francesa, o importante é caprichar na interpretação e na pronúncia. Poderá participar do concurso toda pessoa de nacionalidade brasileira e maior de 18 anos. Cada candidato só poderá se inscrever uma vez com uma música, sendo vedada a utilização de pseudônimos, sob pena de desclassificação sumária. Serão julgados os quesitos: afinação; ritmo; interpretação (capacidade de transmitir os sentimentos evocados pelo texto e a música); pronúncia; encenação (criatividade no pensamento estético do vídeo) e originalidade. O regulamento está no site: http://festivaldacancaoaf.com.br/.

A fase de seleção dos candidatos inscritos é de 22 de agosto a 19 de setembro 2020. A divulgação dos selecionados no site acontece a partir do dia 20 de setembro 2020. Aqueles que forem selecionados na primeira etapa terão a oportunidade de se apresentar ao vivo, no mês de outubro, diante de um júri composto por profissionais do meio musical ou ligados ao meio artístico, membros da Aliança Francesa, apoiadores e representantes de entidades francesas no Brasil.

A etapa semifinal regional será de responsabilidade das Alianças Francesa das cidades de Aracajú, Belo Horizonte, Brasília Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os 7 (sete) candidatos classificados na 2ª Etapa, vencedores de cada etapa regional participarão da Final Nacional no mês de novembro de 2020 e o grande vencedor da noite será premiado com uma viagem para Paris com bilhetes Air France, e o segundo colocado receberá um final de semana em um clube de férias parceiro do festival no país.

O concurso será constituído de três etapas eliminatórias e classificatórias. A primeira etapa será com ou sem seleção local, a critério de cada Aliança Francesa participante.

1ª Etapa: avaliações do material das inscrições válidas; e, a critério de cada Aliança Francesa participante, organização de uma seleção local, com apresentação da música.

2ª Etapa: fase regional presencial (semifinal) com apresentação da música e seleção para etapa nacional (final).

3ª Etapa: fase nacional (final) presencial em uma das cidades organizadoras da etapa regional, com apresentação da música em cena.

Serão premiados os três primeiros classificados na 2ª Etapa do Festival.

Os prêmios serão escolhidos por cada AF organizadora da Etapa Regional. O primeiro lugar de cada Etapa Regional participará da Final Nacional. Os prêmios serão entregues na Aliança Francesa, no prazo máximo de 15 dias após a premiação.

Os prêmios da etapa regional no Rio de Janeiro são:

1º lugar:

Participação na Final Nacional, , e um almoço ou jantar para duas pessoas em restaurante escolhido pela organização do Festival, no valor máximo de 500 (quinhentos) reais.

2º lugar:

Um jantar ou almoço para duas pessoas em restaurante escolhido pela organização da etapa regional do Festival, no valor máximo de 300 (trezentos) reais.

3º lugar:

Vale-presente em livraria parceira do Festival no valor de 200 (duzentos) reais.

Os prêmios da etapa final são:

Serão premiados os três primeiros classificados na 3° e última Etapa do Festival :

1º lugar: 2 passagens de ida e volta para Paris (Air France) saindo do Rio de Janeiro ou São Paulo + 6 noites de hospedagem em Paris com café da manhã, em hotel escolhido pela organização do Festival;

2° lugar: um fim de semana em um clube de férias parceiro do Festival, para duas pessoas.

3° lugar: um jantar para duas pessoas em restaurante escolhido pela organização do Festival, na cidade do contemplado, no valor máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A banca julgadora será composta de três a cinco personalidades ligadas ao meio artístico, à Aliança Francesa, às autoridades francesas e/ou representantes de patrocinadores.

Foto : Fabio Alt

Em 2019, Juliano Barreto, de Porto Alegre (RS) interpretou a canção Elle Me Dit, de Ben l’Oncle Soul e foi o grande vencedor da Final Nacional do Festival da Canção Aliança Francesa 2019. Como premiação Juliano ganhou uma viagem para duas pessoas a Paris. Pelo terceiro ano consecutivo, o Rio Grande do Sul vence a etapa nacional do evento. O espetáculo aconteceu no dia 30 de novembro, no Salão de Atos da UFRGS, em Porto Alegre. O segundo lugar foi da candidata do Rio de Janeiro (RJ), Flávia Melo, que cantou Comm Dab, de Vitaa e Stromae. Já a terceira colocação foi de Nalini Menezes, representante de Aracaju (SE) com a música S.O.S. D’Un Terrien En Detresse, de Michel Berger.

O Festival

Em 2020, a Aliança Francesa completa 135 anos de presença no Brasil. Para além do ensino de idioma, a Aliança Francesa oferece um rico leque de atividades culturais. A língua francesa está, naturalmente, no centro de sua programação, e é a língua francesa que desejamos celebrar por meio do Festival da Canção Aliança Francesa.

O Festival da Canção Francesa surgiu, pela primeira vez, em 2008, por iniciativa da Aliança Francesa de Porto Alegre. Devido ao seu grande sucesso, o evento tornou-se uma referência em matéria de música contemporânea francesa e francófona no país e passou a acontecer em escala nacional.

Adotado pela rede de Alianças Francesas de todo o Brasil, o Festival conta com semifinais regionais e uma grande final sediada em uma cidade diferente a cada ano. Em 2019, o festival foi renomeado para Festival da Canção Aliança Francesa, com a intenção valorizar a diversidade cultural existente por trás da língua francesa, integrando músicas de países francófonos da África, da América e da Europa.

Sobre a Aliança Francesa

Completando 135 anos de atividades no Brasil, a Aliança Francesa é uma referência no idioma e, sem dúvida, a instituição mais conhecida do mundo, quando o assunto é a difusão da língua francesa e das culturas francófonas. Possui, atualmente, mais de 830 unidades em 132 países, onde estudam cerca de 500.000 alunos. Na França, ela conta com escolas e centros culturais para estudantes estrangeiros. O Brasil tem a maior rede mundial de Alianças francesas com 37 associações e 68 unidades.

É a única instituição no Brasil autorizada pela Embaixada da França, a aplicar os exames que dão acesso aos diplomas internacionais DELF e DALF, reconhecidos pelo Ministério da Educação Nacional francês. A Aliança Francesa também é centro de exames oficial para aplicação de testes internacionais com validade de dois anos TCF (Teste de Conhecimento do Francês) e TEF Canadense (Teste de Avaliação de Francês) e do teste nacional com validade de um ano Capes (reconhecido pelas agencias CAPES e CNPq do MEC).

Neste ano, em comemoração ao seu 135º aniversário, a Aliança Francesa terá grande quantidade de novidades. Dentre elas, a mudança no método de ensino, que trará maior dinamismo para as salas de aula, com ferramentas digitais e conteúdos muito atuais sobre toda cultura francófona, transformando as aulas em verdadeiros centros de debates de ideias e aprendizado colaborativo.

Serviço:

Evento: 39ª Fête de la musique 2020

Serão 6 horas de festival de música virtual – 22 países – Mais de 60 artistas – 200 Alianças Francesas

Data: Domingo, dia 21 de junho

Horário: 17h-23h no Brasil

Link para evento: https://www.facebook.com/events/556826431647436/

Festival da Canção Aliança Francesa 2020

Inscrições: http://festivaldacancaoaf.com.br/

Prazo de inscrição: De 21 de junho a 21 de agosto 2020

Seleção dos candidatos : De 22 de agosto a 19 de setembro 2020

Divulgação dos selecionados no Site : A partir de 20 de setembro 2020

Apresentação do Festival: Etapas Regionais : Outubro de 2020

Apresentação do Festival: Etapa Nacional e Final: Novembro de 2020

