Alex de Madureira anuncia verba de R$ 180 mil pra Nova Odessa

A vereadora Márcia Rebeschini (PV), de Nova Odessa, divulgou nesta quinta-feira (10) junto do deputado estadual Alex de Madureira (PSD) a obtenção de um recurso de R$ 180 mil para investimentos no município. O anúncio foi realizado em seu gabinete, na companhia também do ex-vereador e candidato a prefeito em 2020, Tiago Lobo.

“É uma conquista do mandato da Márcia para a cidade de Nova Odessa, que está bem representada pela vereadora atuante e que busca recursos ao Governo do Estado junto ao município”, destacou Alex. “Me sinto muito feliz de anunciar esse recurso que está vindo em um momento muito importante, para que sejam feitos investimentos”, acrescentou o deputado. “Agradeço todo o apoio recebido”, completou a vereadora.