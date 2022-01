Alerta para temporal forte até domingo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta dizendo que entre hoje (28) e domingo (30), há previsão de chuvas, com momento de tempestade, seguidas por raios, ventos e granizo, com destaque para as regiões mencionadas. O temporal na região deve ter acumulado nos três dias chegando a 250 milímetros.

Nesta sexta-feira, segundo o Climatempo, os termômetros podem chegar aos 30 graus. O sol aparece entre nuvens e pode chover rápido durante o dia e à noite. A umidade fica entre 81% e 50%. Amanhã (29), os termômetros variam entre 21 e 27 graus. O sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. Umidade do ar fica entre 97% e 59%.

No domingo (30), os termômetros ficam entre 21 e 26 graus. O sol aparece entre nuvens e a chuva chega em qualquer momento do dia. Umidade do ar entre 98% e 78%. A Defesa Civil alerta ainda que diante deste cenário recomenda-se atenção especial as áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

Em caso de emergências acione a Defesa Civil pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.