Alerta para mais enchente e chuvas intensas esta semana

Imagem de arquivo

A Defesa Civil de Americana faz alerta sobre risco meteorológico na região entre esta segunda-feira (25) e quinta-feira (28), conforme prevê o boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado no último domingo (24). Este mês, a cidade teve a chuva mais intensa registrada no dia 13.

Estão previstas ocorrências de fortes chuvas e tempestades, com ventos e raio em toda a faixa central, que abrange as regiões de Sorocaba e Campinas.

A população deve ficar atenta para os cuidados necessários, evitando áreas vulneráveis e de riscos de alagamentos e inundações.