Alerta Covid19. Hospitais de Americana com leitos lotados

Ocupação de leitos

Nesta quarta-feira (9), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 95,92% de leitos com respiradores (de 98 no total, 94 estão ocupados) e de 99,02% de leitos sem respiradores (de 102 no total, 101 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 84,62% com respiradores (de 26 no total, 22 ocupados) e 100% sem respiradores (de 33 no total, 33 ocupados). No Hospital São Francisco a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 20 no total, 20 ocupados); no Hospital Unimed a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 33 no total, 33 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 33 no total, 33 ocupados); no Hospital São Lucas a taxa é 100% de leitos com respiradores (de 23 no total, 23 estão ocupados) e de 93,75% de leitos sem respiradores (de 16 no total, 15 estão ocupados).