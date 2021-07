Alergia, gripe ou Covid-19? Saiba diferenciar os sintomas

O inverno chegou com tudo este ano. Em todo Brasil as temperaturas baixas estão batendo recordes. Com isso, os quadros gripais também aumentaram. E agora? Como diferenciar gripe, alergia e Covid-19? O endocrinologista e clínico, Dr. João Branco, explica a diferença para reduzir as dúvidas na hora do diagnóstico.

“A rinite não integra o quadro médico infeccioso, ela está relacionada a fenômenos vasomotores envolvendo variações de temperatura, ou seja, uma reação alérgica. O que é muito comum no inverno, com clima mais frio. As gripes comuns são infecções virais, com sintomas bem parecidos com a Covid-19. Porém, o que diferencia uma doença da outra é o desfecho. A Covid-19 pode desenvolver um quadro vascular ou respiratório grave”, explica o médico, que alerta sobre a possibilidade maior da gripe ser um quadro de Covid.

“Porém, toda gripe precisa ser interpretada como um possível quadro de Covid. Por isso, faça todos os exames necessários até que seja totalmente descartado. Gripes comuns não costumam desenvolver para quadros tão graves, mas sempre é necessário ficar atento, fazer exames e o tratamento indicado”, orienta.