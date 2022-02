Álcool gel já faz parte do dia a dia dos brasileiros

Apesar de muito importantes no nosso cotidiano, as mãos são uma significativa moradia de bactérias no corpo humano e percebemos isso com a pandemia Covid-19, mesmo depois de dois anos. A Xlear realizou uma pesquisa que apontou que mais de 64% dos brasileiros pretendem manter a lavagem das mãos, 50% o uso do álcool em gel mesmo após o fim da pandemia e mais de 60% dos brasileiros responderam que vão continuar tomando mais de dois banhos por dia independente dos protocolos de saúde.

Esses dados foram obtidos por meio de um questionário online respondido por mais de 2.400 pessoas de quatro países: Brasil, México, Colômbia e Argentina. Dados do Xlear indicam que 43% dos colombianos entrevistados tomam mais de um banho por dia e no México apenas 23% tomam mais de uma vez. A principal preocupação de todos os entrevistados, é com a higiene básica pós-pandemia de Covid. Dos que responderam à pesquisa, 73% dos mexicanos manterão hábitos de higiene após a pandemia. 64% dos brasileiros continuarão lavando as mãos regularmente depois de tocar em algo ou alguém. 46% dos argentinos dizem que sempre terão álcool em gel e 41% dos entrevistados evitarão tocar seus narizes e olhos sem ter as mãos limpas no pós-covid.

Para o CEO da Xlear, Nathan Jones, a maioria das pessoas sabe e entende que precisamos lavar as mãos. “Esses dois conceitos são muito simples que, embora os entendamos como importantes hoje, levou centenas de anos para adotar. Sinto que devemos trazer à tona a importância dos hábitos de higiene e começar a aplicá-los em nossas vidas diárias e espero que não demore muito tempo para as pessoas perceberem o quão essencial é lavar os hábitos de higiene” Jones, também, afirma a importância de lavar o nariz: “Lavar o nariz com sprays nasais, também, previne infecções e doenças e é tão importante quanto lavar as mãos. Estou muito feliz e surpreso em ver o aumento de pessoas que – após a pandemia – continuarão a se concentrar neste ato.”

De acordo com Nathan Jones, lavar o nariz sempre, é importante, pois o local é um ponto de infecção e deve ser higienizado mais do que as mãos. A higiene nesta parte do corpo é muito importante para parar a contaminação e infecção por vírus e bactérias. “Durante uma pandemia respiratória, a higiene nasal pode ser uma ferramenta eficaz, juntamente com outras estratégias, como usar máscaras e lavar as mãos para ajudar a evitar a contaminação”, ressalta Nathan. A pesquisa de Xlear, também, mostrou que 79% dos brasileiros escovam os dentes, em média, duas vezes por dia e 61% dos argentinos entram no banheiro para esse fim. Do total de pessoas que participaram da entrevista, 70% dos colombianos escovam os dentes duas vezes ao dia e 66% da população mexicana segue esse hábito.

Xlear Inc

Desde sua formação em 2000, a Xlear Inc. (pronuncia-se “Clear”) tem sido reconhecida como a principal fabricante de produtos à base de xilitol na América do Norte. O objetivo da empresa é simples: proporcionar uma prevenção simples e econômica para que as pessoas possam ter uma vida saudável e gratificante. A Xlear Inc. é líder do setor no fornecimento de inovações para cuidados de saúde sem medicamentos.