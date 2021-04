Alarme disparado do shopping atacado na Nardini incomoda moradores

Moradores próximos ao Shopping Atacado localizado no antigo escritório da Nardini – início da Avenida Campos Salles – entraram em contato com o NM para reclamar do alarme disparado do local.

Segundo informações, o alarme disparou às 16h deste domingo e segue até a publicação desta nota. De acordo com uma moradora, o acontecimento é frequente e o guarda que fica no local afirma não ter autorização para agir.

Atualização 11:40. Moradores conseguiram entrar em contato com alguém ligado ao local, que afirmou que tomaria providências, porém, ainda não foi desligado.