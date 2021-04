‘Airbnb’ brasileira recebe R$ 50 milhões ter mais apartamentos

Comprada por um aporte de R$ 50 milhões no ano de 2020 pela empresa Loft, a brasileira Nomah é um startup de aluguel de apartamentos que fica localizada na cidade de São Paulo. De acordo com o CEO, Thomaz Guz, a Loft já havia realizado investimentos anteriores, mas essa nova contribuição resultou em R$50 milhões para a Nomah. “Este valor influenciará na expansão e crescimento. Será utilizado nos próximos três anos para aperfeiçoar a área de tecnologia e potencializar a expansão de unidades”, revela.

Criada em 2016, a Nomah é uma plataforma de hospedagem cuja principal modalidade é a long stay, na qual os clientes podem ficar hospedados o tempo que quiserem, seja um dia, semanas ou meses. Isso é locação flexível! Atualmente, a startup possui 400 imóveis disponíveis para alugar em São Paulo. Mas ainda este ano a Nomah será expandida para novas capitais brasileiras, a perspectiva é atingir a meta de ter 1.200 unidades até o final de 2021, e as negociações já estão bem avançadas com empreendimentos no Rio de Janeiro.

Para quem ainda não conhece, a Loft é uma plataforma digital que usa a tecnologia para simplificar a venda e compra de imóveis. E foi em julho de 2020 que a Loft comprou a Nomah. De acordo com Thomaz Guz, o foco no mercado de aluguéis, por exemplo, não é a prioridade da Loft, mas Guz afirma que o alinhamento com os objetivos entre as empresas faz com que elas possam se desenvolver paralelamente. “Temos uma ótima relação, mas são empresas totalmente separadas tanto em termos de marca quanto de operação. A Loft tem muito foco em compra e venda, enquanto a NOMAH está focada em locações flexíveis”, explica.

A empresa também pretende reforçar a sua imagem como administradora de hospedagens para gestão de ativos em residências, trazendo ao investidor uma excelente oportunidade de negócio, com rentabilidade alta e sem dores de cabeça. A Nomah possui dois grandes públicos: o cliente final, que aluga o apartamento, e o proprietário do apartamento que coloca seu imóvel para ser administrado por eles. Sendo assim, o cliente final encontrará na startup flexibilidade, conforto e tecnologia.

“Todos os nossos apartamentos têm projetos, que trazem nos detalhes da arquitetura itens de alta qualidade e de aconchego. Desde uma ótima cama para descansar, ducha incrível, layout inteligente, até uma iluminação agradável. Tudo é planejado para que o cliente tenha uma experiência diferenciada e padronizada nos apartamentos NOMAH para que não tenha surpresas ao chegar no imóvel. Além disso, oferecemos em nossa plataforma serviços adicionais que o cliente pode escolher, de acordo com suas necessidades, como café da manhã ou limpeza”, salienta o CEO.

Já o segundo público é dos investidores institucionais e as incorporadoras, que potencializaram a rentabilidade dos seus ativos oferecendo ao cliente final padronização e conforto, aumentando a atratividade do imóvel. Com a parceria, foi desenvolvido um projeto de apartamento, no qual é feito o levantamento dos valores da obra junto às empreiteiras parceiras, o investidor precisará apenas aprovar e pagar o valor da reforma pela padronização. Em seguida, a startup administra tanto a obra quanto a distribuição e gestão da locação nos apartamentos já com tudo que o imóvel precisa para receber os clientes, desde o pagamento de contas à manutenção preventiva e emergencial das unidades.

Quem tiver interesse em alugar apartamentos na startup, basta acessar o site https://www.nomah.com/. Lá é possível realizar a reserva de forma fácil, desburocratizada, rápida, e totalmente online! O melhor de tudo é que ainda dá para entrar no apartamento poucas horas depois!