Águas de São Pedro destino top que aproxima turistas e atrai investidores

A demanda por informações no ambiente virtual do turismo está sendo suprida no interior paulista por uma solução que têm adesão crescente de gestões municipais que enxergam a criatividade e as inovações tecnológicas como meios de ampliar a procura de turistas e investidores. A Destinos Inteligentes, plataforma digital criada com este objetivo, será lançada oficialmente nesta sexta-feira, 15, em Águas de São Pedro, mais uma cidade da Região Turística Serra do Itaqueri a investir na tecnologia como instrumento de gestão, divulgação e aproximação com o seu público.

Águas de São Pedro é a menor cidade do estado de São Paulo em extensão, com 3,6 quilômetros, mas é uma das gigantes no desenvolvimento de seu potencial turístico, na segunda posição do ranking das melhores cidades para se viver no estado de São Paulo, segundo o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal).

A estância hidromineral é muito procurada por visitantes em busca das propriedades medicinais e relaxantes das águas termais, que têm a maior concentração de enxofre das Américas. É também cenário de encontros de amantes do automobilismo e de evento gastronômico realizado tradicionalmente pelo Senac, no mês de maio.

A Destinos Inteligentes é vista como ferramenta que contribui para uma das principais metas da Secretaria de Turismo de Águas de São Pedro / SETUR e da Administração do Prefeito João Victor Barboza de usar criatividade e inovação tecnológica. “Acreditamos que somente assim iremos recuperar o prestígio turístico da nossa Estância. Quando conhecemos a Destinos Inteligentes não tivemos dúvida que estava ali uma excelente oportunidade para que Águas de São Pedro voltasse a se tornar referência no Turismo regional, estadual, nacional e até internacional, visto que a ferramenta em breve estará em diversos idiomas”, afirma o secretário de Turismo do município, Cesar Silboldi.

Presidente da Região Turística da Serra do Itaqueri, Cesar avalia que a Destinos Inteligentes pode ser uma das alavancas para impulsionar a atividade na região que concentra 14 municípios. “Tenho certeza que a adesão a essa plataforma irá valorizar este corredor turístico, repleto de atrativos, que passará a ser ainda mais conhecido e aquecido economicamente, na geração de emprego e na procura de investidores”, destaca.

A migração do inventário turístico, eventos e demais informações de relevante interesse turístico para a base de dados da Destinos Inteligentes atende a demandas de gestores públicos, empresários e do turista. Para o administrador, estas informações permitem acesso rápido a informações sobre atividades em diferentes nichos, desde rede hoteleira, bares e restaurantes, até operadoras de turismo e de turismo rural, gerando relatórios de gestão (baseados na lei 1.261/15) que ajudarão as tomadas de decisão no turismo. A plataforma pode ser acessada pelo endereço www.destinosinteligentes.tur.br.

Ampliação

A plataforma Destinos Inteligentes já está em operação nas Estâncias Turísticas de Ibitinga, Brotas e Águas de São Pedro; e nos MITs – Municípios de Interesse Turístico de Iacanga e Mineiros do Tietê. Está previsto para 9 de novembro o lançamento na Estância Turística de Atibaia.

A Destinos Inteligentes é um serviço que atende diferentes perfis de públicos. Para a inteligência de mercado, oferece um repositório de conteúdo atual e de credibilidade, onde é possível analisar o mapa de calor do fluxo de turistas na cidade, a série histórica e ampliar as perspectivas de negócios. Além de atender ao turista, é também um ambiente amigável ao morador da própria cidade, que pode conhecer com profundidade os serviços disponíveis por segmento de atividade.

“Se antes o turista precisava navegar por sites de busca e procurar cada serviço para o seu roteiro de viagem, agora é possível encontrar tudo reunido em uma interface, do contato e endereço para a reserva da hospedagem, ao passeio do dia ou o restaurante para jantar”, explica Rodrigo Raineri, CEO da Destinos Inteligentes.

A Destinos Inteligentes tem navegação intuitiva, facilmente acessada de qualquer dispositivo. Este conceito digital é também um facilitador na orientação do turista no Ponto de Informações Turísticas (PIT), onde o recepcionista, do seu smartphone, poderá compartilhar com o turista informações diretas da plataforma para a sua orientação. Cada estabelecimento pode se tornar uma base de compartilhamento de informações ao turista, bem como os colaboradores destes empreendimentos, multiplicadores da divulgação dos atrativos.