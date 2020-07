Aguapés voltam a tomar represa de Salto Grande

Os aguapés voltaram a tomar as águas da represa de Salto Grande em Americana. A foto foi tirada na manhã deste domingo pelo americanense Alexandre Sallati, que fez o alerta. “Praia dos Namorados hoje. A atenção com aguapés deve ser constante… Daqui à pouco tá tudo tomado”.

A situação tinha melhorado bastante no começo de junho, mas no final do mesmo mês os aguapés- sinal de poluição- voltaram a aparecer no local.

A região da Praia dos Namorados, que se destaca como a orla da represa feita para atrair o turismo, passa por reforma, prevista para acabar ainda este ano.