“Água na Torneira” avança na região do São Manoel

O “Água na Torneira” – Programa Municipal de troca contínua e modernização da rede de abastecimento na cidade começou a ser realizado, nesta terça-feira (15), em um trecho do bairro São Manoel. O Departamento de Água e Esgoto (DAE) está executando o serviço na Rua Emílio Giordano entre as ruas Emílio Covessi e Roviglio Bertine.

No total, serão trocados, aproximadamente, 100 metros de rede de ferro por tubos de PVC 50mm, material mais resistente e com maior vida útil. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em quatro dias.

O prefeito Chico Sardelli lançou o programa, no mês de maio do ano passado, com o objetivo de promover uma troca contínua e a modernização da rede de abastecimento na cidade, com remodelações preventivas para a melhora na qualidade da prestação do serviço.

Desde o início de 2021, já foram trocados trechos da rede de água nos seguintes bairros: São Vito; Jardim Santa Sofia; Jardim Nossa Senhora do Carmo; Vila Paraíso; Jardim Santa Maria; Vila Lourecilda; São Manoel; Colina; Werner Plaas; Cariobinha; Vila Bertini; Jardim Belvedere; São Domingos; Parque Gramado; Jardim Santo Antônio; Cordenonsi; Nova Americana; Vila Biasi; Vila Rasmussen; Cidade Jardim; Vila Dainese; Vila Rehder; Vila Jones e Conserva.