Água e saúde devem ser desafios de próximo prefeito

Água e saúde devem ser os maiores desafios de próximo prefeito de Americana, a ser eleito/a no próximo dia 15 de novembro. A pandemia do novo coronavírus fez com que a saúde dominasse o debate em torno da eleição para prefeito em Americana. É o que mostra a pesquisa da Memento. O levantamento da Memento Consultoria foi feito no último sábado e ouviu 468 pessoas em seis regiões da cidade.

A saúde é apontada como maior problema para 48,3% dos entrevistados e a água por 24,4%. O tema asfalto subiu na cotação negativa do americanense e foi para 8,1% no levantamento.

Temas que antes apareciam com destaque, como emprego e educação, caíram no levamento e hoje estão relegados ao terceiro plano no debate local.

CHOQUE DE REALIDADE- Uma hipótese para a mudança na visão do eleitor para a relação com os problemas da cidade é que a proximidade da eleição pode trazer o eleitor mais para a realidade do que a prefeitura ou o prefeito podem ou não fazer pelo cidadão.