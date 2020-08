Água Doce foca expansão no modelo Express

Para disponibilizar um modelo de negócio mais acessível aos que desejam abrir uma franquia de alimentação, a Água Doce apresenta como opção o conceito Express. A rede, que conta com 80 unidades em oito estados brasileiros, sendo três delas neste novo formato, desenvolveu este modelo mais enxuto voltado para shopping centers, galerias e para operação de rua. A Água Doce Express, como é chamada, oferece aos consumidores opções gastronômicas com foco em refeições rápidas em porções individuais para o almoço, além de uma seleção dos pratos e drinques que são destaques do cardápio das unidades Master durante o jantar ou happy hour. Em qualquer horário do dia, o cliente pode escolher se prefere uma refeição presencial ou receber o pedido via delivery em casa ou no trabalho. O plano de expansão prevê a implantação de 50 unidades do formato Express até o ano de 2025. Esta é uma alternativa aos que desejam abrir uma unidade da marca com um investimento inicial menor de, em média, R$ 241,8 mil.

As unidades do conceito Express têm como objetivo fazer a junção dos pratos oferecidos nos dois modelos negócios da rede, em um mesmo local, mas de forma compacta. Ou seja, o restaurante irá reunir em um cardápio opções para refeições rápidas para quem busca sabor e praticidade durante o dia, no horário de almoço. Já durante a noite, o foco é atender todos os públicos, inclusive os que gostam de tomar bons drinques e ter tranquilidade na hora de escolher porções, pratos e bebidas. Dessa forma, este tipo de operação também disponibiliza opções variadas e para todos os gostos aos que buscam um local para happy hours, festas de confraternizações, jantares e afins.

O formato Express terá uma operação menor e com cardápio enxuto, ideal para praças de alimentação de shopping centers ou até mesmo pontos de rua. “O intuito é atingir um público eclético, que visite o nosso espaço em busca de um petisco enquanto degusta uma cerveja gelada, ou aqueles que primam por uma refeição completa. Nas unidades Express o cliente será bem servido, além de poder contar com opções deliciosas e que chegam rapidamente à mesa. Este é o formato mais apropriado para o momento, pois mantém os principais conceitos da marca, é um estabelecimento que ocupa menos espaço, apresenta menor investimento e nasce preparado para jornadas extensas de atendimento. Como registramos um crescimento de 200% do delivery no período de isolamento social, as novas unidades terão um foco maior nesta modalidade, sem deixar de lado a experiência de consumo do atendimento presencial”, explica o diretor de franquias, Júlio Bertolucci.

Há uma variedade que promete atender aos gostos mais diferenciados dos consumidores. Aos que desejam uma alimentação de qualidade e saborosa, as unidades Express oferecem combos, compostos por um prato executivo e uma bebida (refrigerante ou suco). Também é possível pedir opções individuais de pratos executivos de carne, frango e peixe, além das especialidades da casa: feijão tropeiro, tutu à mineira, feijoada e costelinha barbecue. Há também parmegianas, estrogonofe, saladas, porções variadas, acompanhamentos, caipirinhas, coquetel sem álcool, cachaças, café e sobremesa. Para as crianças, o cardápio Express disponibiliza pratos com isca de frango empanado ou linguiça toscana que acompanham arroz, feijão e batata frita. “Um dos destaques é a família do Escondidinho, líder de vendas em todas as unidades da rede. Em porções individuais, é possível escolher entre o tradicional de carne de sol ou frango. Ou seja, oferecemos pratos de todos os tipos e para todos os paladares”, revela Bertolucci.

O modelo de negócio também permite que haja um investimento reduzido de, em média, R$ 241,8 mil, com prazo de retorno que varia de 24 a 36 meses e faturamento médio mensal de R$ 80 mil. Para este ano, a marca terá uma condição especial, ao oferecer 10% de desconto na taxa de franquia para quem deseja investir neste formato. Entre os estados de interesse para a implantação de pontos de operação Express estão: São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Bahia, Pará e Pernambuco.

Ficha de Franquia Água Doce Express

Investimento inicial: R$ 241.800,00

Taxa de franquia: R$ 40 mil

Capital de instalação: R$ 191.800,00 *a soma da Taxa de Franquia + Instalação + Capital de Giro = Investimento Inicial

Capital de Giro: R$ 10 mil

Royalties: 5%

Taxa de propaganda: 2%

Previsão de retorno do investimento: 24 a 36 meses

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Lucro mensal (média): de 18% a 25%

Número de funcionários por loja: 9 somando os dois turnos

Telefone: (14) 3441-2321