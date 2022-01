Água doce ajuda na saúde da pele

Com as altas temperaturas do verão, fica difícil dispensar um bom banho de mar quando se está na praia. A prática é refrescante, mas não inofensiva à saúde da pele quando realizada sem cuidados posteriores. O alerta é dado pela dermatologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, Isis Veronez Minami, e o motivo da preocupação está na capacidade da água do mar de alterar o microbioma da pele.

A mudança tem impacto significativo na ampliação dos riscos de infecção – o que é especialmente válido quando o banho ocorre em águas impróprias. “Antes de entrar na água, é imprescindível verificar se o local está ou não apropriado para banho. Esse simples ato pode evitar diversos problemas para a saúde, por isso, vale recorrer às informações que órgãos fiscalizadores colocam à disposição e que classificam a qualidade de cada praia”, conta a dermatologista.

Além disso, Minami lembra da importância de tomar banho de água doce após o de mar – prática que vale também para o momento posterior ao banho de piscina. É preciso ainda realizar a hidratação da pele com produtos apropriados para manter a saúde do órgão e evitar infecções. “São hábitos simples, mas que fazem total diferença quando desejamos ter uma pele saudável”, diz.

Para evitar queimaduras, a médica destaca outro importante hábito: proteger a pele de forma adequada com protetor solar. “De forma geral, os protetores com FPS acima de 30 – quando usados adequadamente – já são suficientes para prevenir o câncer de pele. Como há diversas marcas e texturas no mercado, o ideal é consultar o dermatologista para saber qual o protetor mais indicado para cada tipo de pele”, esclarece a especialista.

Orelhas, pálpebras e lábios também merecem atenção especial e proteção. De acordo com a médica, essas áreas são comumente esquecidas pelas pessoas quando o assunto é proteção contra os raios solares. “No caso da boca, o produto deve ser específico para essa região. E deve-se observar com atenção o fator de proteção, pois muitos batons cosméticos têm FPS, mas não suficientes para prevenir o câncer de lábio”, atenta.