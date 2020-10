‘Água’ faz diminuir aprovação de Omar

A crise da água, que foi o tema da passagem de setembro para outubro e parece ter arrefecido às vésperas do feriado de 12 de outubro, fez a aprovação do governo Omar Najar/MDB em Americana cair quase sete pontos na última pesquisa feita para o NovoMomento. Omar chegou a ter a maior aprovação do mandato em maio/junho, mas ela variou para baixo em agosto e agora está em 26%, ante os 32,6% dos americanenses que aprovavam o governo em agosto.

Apesar da crise da água, em parte das entrevistas, o eleitor tem mostrado reconhecimento que Omar ‘tem se mexido’ para resolver o problema da água na cidade.

O número dos que reprovam a administração também cresceu, mas não mostrou a mesma força do ‘abandono’ do voto positivo. Em agosto, reprovavam o governo 28,2% dos entrevistados e agora o número foi para 31,8%. O levantamento da Memento Consultoria foi feito no último sábado e ouviu 468 pessoas em seis regiões da cidade.

Os americanenses que deixaram de aprovar o governo Omar foram para o campo dos que avaliam o governo como ‘regular’. Esses eram 35,3% em maio/junho, saltaram para 39,2% em agosto e agora estão em 41,88%.

A pesquisa da Memento também mediu os maiores problemas da cidade com vistas a eleição que se avizinha.