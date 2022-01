Agressor vai pra gaiola em Nova Odessa

Guarda Municipal de Nova Odessa prendeu um agressor este domingo. A GM foi chamada por telefone por uma mulher – R. M. J. O., de 48 anos – que informou ter sido vítima de agressão doméstica por parte do companheiro. O crime aconteceu no Jardim São Jorge. A mulher estava com várias lesões pelo corpo, inclusive com uma fratura no nariz.

No local a equipe de GMs deteve o autor J. M. B. (46 anos), que confessou as agressões. O autor e a vítima foram apresentados na Central de Polícia Judiciária (Polícia Civil), onde o agressor foi autuado em flagrante pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha, ficou preso e permaneceu à disposição da justiça. É enquadrado na Lei Maria da Penha qualquer ato de violência contra a mulher que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no ambiente doméstico e nas relações familiares ou de afeto.

Se você foi vítima de violência, ou viu uma mulher sendo agredida, utilize os canais 24 horas para pedir ajuda: 180 (Disque Denúncia), 190 (Polícia Militar), (19) 3466-3635 (CREAS) ou faça o boletim de ocorrência online em no SITE.

A Guarda Municipal de Nova Odessa atendeu a 17.244 ocorrências em 2021. Balanço divulgado pela corporação comprova a atuação dos guardas na segurança da população e no auxílio às demais forças policiais da cidade. Somente nos últimos quatro meses do ano passado, foram computados 7.688 registros, contra 4.449 no mesmo período de 2020 – ou seja, um crescimento de 58,6% na atuação da GM. A GM Nova Odessa pode ser acionada a qualquer momento pela população da cidade pelos telefones (19) 3466-1900 ou 153.