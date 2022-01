Agressivo, bateu na namorada, xingou e atacou policiais e acabou preso

Equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua José Veríssimo, no bairro Zanaga, na noite deste domingo, por volta das 20:40.

No local, a vítima afirmou à equipe que havia se desentendido com o seu namorado e que o companheiro estava bastante agressivo. Durante o atendimento da ocorrência, o acusado, com comportamento totalmente agressivo, saiu de dentro da residência, proferindo diversos xingamentos contra os policiais e dizendo que era para que as equipes saíssem da frente da residência. A equipe tentou conversar com o indivíduo, que seguia bastante agressivo, momento em que o mesmo pegou uma enxada e foi em direção à equipe.

A namorada, então, tirou a enxada da mão do agressor, que acabou pegando um pedaço de concreto e uma telha e arremessou contra a equipe e contra a viatura, acertando o ombro esquerdo de um agente. O policial passou por atendimento no Hospital Municipal. O parabrisa da viatura também foi acertado e acabou danificado.

Apesar do ocorrido, o agressor continuou com os xingamentos contra a equipe até que acabou entrando na residência. Com a chegada do apoio, foi possível a entrada das equipes no imóvel, onde, após busca pessoal, o agressor foi algemado, conforme decreto 8858/2016, (fundado receio de fuga).

O homem foi encaminhado à central de polícia judiciária, onde o delegado de plantão, após os trâmites legais, optou pela prisão em flagrante do indiciado pelo crime de agressão, dano e desacato, ficando à disposição da justiça.