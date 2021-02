Agrediu mulher e homem com martelo, tentou fugir e foi pego

Conforme denúncia informada via controle da Guarda Municipal de Americana, uma mulher estaria sendo agredida por um homem com um martelo. A equipe se deslocou até o local dos fatos e encontrou um homem ferido acompanhado de uma mulher. A agressão aconteceu no bairro Nova Americana.

Questionados do ocorrido, contaram a os agentes que outro indivíduo teria tentado agredir a mulher e então o homem ferido tentou protegê-la quando foi agredido com um golpe de martelo na cabeça.

O agressor tentou fugir pela mata próxima, mas a equipe da Gama conseguiu localizá-lo.

As partes (vítimas) receberam atendimento médico e após a ocorrência foram levados ao conhecimento da autoridade policial. Todas as partes foram liberadas.