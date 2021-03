Agrediu esposa por ciúmes, não pagou fiança e ficou em cana

Foto Ilustrativa

Após receber a informação que a vítima L.Ap.R.P, de 20 anos, estava sendo agredida pelo seu esposo, a Guarda Municipal de Santa Bárbara se deslocou até o local, no bairro Mollon.

Em contato com a vítima, os GCMs foram informados que realmente seu esposo a agrediu, enforcando-a com as mãos por motivos de ciúmes.

Na residência, foi detido J.P.D.P, de 27 anos. Ele relatou que realmente havia se desentendido com sua esposa empurrando-a contra a geladeira. Diante dos fatos, J.P foi detido de imediato.

Ainda, foi localizado sobre a geladeira uma porção de maconha pesando 6g que J. alegou ser para seu consumo.

O homem foi conduzido ao plantão policial para registro da ocorrência onde a autoridade de plantão arbitrou fiança de R$ 2000,00 reais, que não foi paga.

Assim J.P foi preso ficando à disposição da justiça.