Agora vai? DER publica edital para obra do viaduto da SP-304

A necessidade de providências para recuperação do viaduto do km 139+250m da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, estava sendo reivindicada por diversas frentes. Além do Poder Executivo Municipal e do Parlamento Metropolitano da RMC, o presidente da Casa de Leis barbarense, vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), já havia encaminhado ofício sobre o tema ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem). “Após essa cobrança conjunta, fiquei extremamente feliz em receber a notícia da publicação do Edital 424/2021, no site do DER, para contratação das obras de recuperação desse viaduto, com elaboração do projeto executivo”, declarou Joel, que soube do edital nesta manhã, em reunião do Parlamento.

O local foi interditado aos motoristas no dia 24 de setembro do ano passado, depois que um caminhão colidiu contra o viaduto no dia 17 do mesmo mês. A interdição do acesso ao município de Santa Bárbara d’Oeste e à rodovia foi necessária para que os engenheiros fizessem uma vistoria no local para analisar a situação do mesmo. O edital, a ser aberto no dia 15 de fevereiro, na modalidade Tomada de Preços, pode ser consultado na íntegra pelo link: http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Licitacoes/Editais.aspx.