Agora tem o Dia do Vegano

A busca por uma alimentação sem carne no Brasil possui um notório crescimento. Segundo pesquisa realizada em 2018 pelo IBOPE, cerca de 29 milhões de brasileiros não incluem mais a carne de nenhuma espécie em suas refeições. A exclusão de quaisquer ingredientes de origem animal para consumo alimentício, e ainda em vestimenta, produtos de beleza, acessórios, dentre outros, portanto, um estilo de vida vegano, também tem participado de um notável crescimento.

Criado por Louise Wallis, na época presidente da The Vegan Society, o Dia Mundial do Veganismo teve seu início em 1994, na Inglaterra, e tem sido celebrado desde então em 1º de novembro. Esse estilo de vida tem como princípio a preservação e respeito pelos animais e natureza e vem ganhando cada vez mais espaço, especialmente na gastronomia.

O número de restaurantes que oferecem cardápios exclusivamente veganos aumentou, assim como casas que não são veganas, porém oferecem opções de pratos com essa proposta em seus cardápios. É o caso do Santo Grão, por exemplo, que conta com uma moqueca vegana de castanha de caju servida com arroz jasmim pregado ao leite de coco e farofa crocante (R$ 59 Oscar Freire e R$ 65 Itaim) assinada pelo chef executivo da casa, Fábio Vieira. Dentre as sugestões para começar o dia, Fábio também incluiu o bowl de abacate na unidade Jardins servido com leite de coco, crumble vegano com óleo de coco, farinha de tapioca crocante e saladinha com hortelã (R$ 22).

E, para deixar o dia ainda mais especial, chefs compartilham receitinhas veganas.

O chef Gabriel Broide do Six Senses Botanique ensina o preparo da berinjela tostada com tahine, melaço de cana, tomate, ervas e azeite e Pasquele Mancini, do Terraço Itália, uma bruschetta ao funghi. Confira abaixo:

Berinjela tostada | Six Senses Botanique | Chef Gabriel Broide

Tempo de Preparo: 1h

Grau de Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 Porções

Ingredientes:

4 berinjelas médias

2 tomates cortados em cubos, sem desprezar as sementes

120g de tahine

100g de melaço de cana

4 dentes de alho

Tomilho picado qb

Cebolinha picada qb

Azeite qb

Sal qb

Pimenta qb

Modo de Preparo:

Faça duas incisões em cada berinjela para que caiba ½ dente de alho em cada uma delas. Corte os dentes de alho na metade e insira nas berinjelas. Asse no forno a 200°, por 40min (ou até que estejam macias). Retire as berinjelas do forno e queime levemente a casca na boca do fogão, para dar um gosto de defumado.

Montagem:

Faça uma incisão longitudinal na berinjela, retire os dentes de alho e verifique se não há nenhuma larva dentro. Tempere com sal e pimenta a polpa da berinjela, sem desmontar o formato original. Divida o melaço de cana entre as quatro berinjelas, colocando-o na polpa. Faça o mesmo processo com o tahine, após o mel. Disponha o tomate e as ervas por cima. Tempere novamente com sal e regue com azeite. Sirva.

Bruschetta ao funghi | Terraço Itália | Chef Pasquale Mancini

Ingredientes:

0,300 gr. de funghi de sua preferência, lavados e cortados em dados.

½ maço de folhas tomilho fresco lavado e sem talos.

Sal e pimenta do reino agosto

4 colheres de azeite italiano

2 dentes de alho inteiros e descascados

1 filão de pão italiano cujo procedimento é igual da bruschetta clássica.

Modo de Preparo:

Numa frigideira coloque o azeite e os dentes de alho, leve ao fogo brando e deixe dourar, acrescente o funghi e refogue, acrescente o tomilho (mais ou menos 15 min.) mexendo sempre para não grudar, se necessário acrescente duas colheres de caldo vegetal, regule de sal e pimenta do reino,

Disponha sobre cada fatia de pão grelhado os funghis e sirva ainda quente.

Enfeitar com mini-alface Mimosa e salsinha

