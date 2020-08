Agora tá mais fácil comprar sua Mercedes-Benz

Até o final de agosto, o Banco Mercedes-Benz, líder em financiamento em todos os segmentos de atuação, oferece condições especiais de financiamento para clientes que buscam realizar a compra de um veículo de passeio 0 km. No caso do CDC convencional, a campanha prevê 6 meses de carência, com o pagamento da primeira parcela apenas em março de 2021 e prazos que variam entre 12 e 60 meses. Já a modalidade CDC Flexibility oferece ainda mais flexibilidade no financiamento, com parcelas até 49% menores que o CDC convencional, em contratos de 25 ou 37 meses. Além dessas vantagens, as duas modalidades de financiamento estão disponíveis com taxas competitivas, a partir de 0,79% ao mês.

Com o CDC Flexibility, o cliente contrata o financiamento com uma entrada mínima, parcelas fixas reduzidas ao longo do contrato e uma parcela final correspondente ao valor de recompra do bem. Ao final do contrato, mantendo as condições do veículo de acordo com as premissas do Guia de Condições de Revenda, é possível revendê-lo pelo valor previamente definido, facilitando a compra de um novo Mercedes-Benz.

“Em um período de desafios, estamos trabalhando para proporcionar condições diferenciadas, que permitam nossos clientes gerenciarem seus recursos da melhor forma possível. Nossa missão e objetivo são fornecer todas as condições necessárias para que nossos clientes tenham o Banco Mercedes-Benz como um importante parceiro”, afirma Cristina Rensi, gerente de Marketing & Produtos do Banco Mercedes-Benz.

Para mais informações sobre estas e outras condições de financiamento, bem como sobre os produtos do Banco Mercedes-Benz, acesse o site: https://www.bancomercedes-benz.com.br.

O Banco Mercedes-Benz

O Banco Mercedes-Benz, desde 1996 no Brasil, atua no segmento de veículos comerciais (caminhões, ônibus e linha Sprinter) e de automóveis de passeio da marca Mercedes-Benz e é líder em financiamento em todos os segmentos de atuação. O Banco Mercedes-Benz também oferece produtos de seguro integrado e prestamista para os planos de financiamentos de seus clientes, além de financiar os estoques de seus concessionários.

A instituição está presente no país por meio de suas regionais em São Paulo (SP), Recife (PE) e Porto Alegre (RS). A sede fica na cidade de São Paulo, no Centro Empresarial do Aço. No total, emprega 280 colaboradores e atende a mais de 220 concessionários da marca.