Agora. Furgão capota na SP em Americana

Fotos- Corpo de Bombeiros

Um furgão capotou no final da manhã desta terça-feira na rodovia SP 304 em Americana. O acidente foi atendido por homens do Corpo de Bombeiros e o motorista não se feriu com gravidade. Segundo os oficiais, a vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Americana com apenas escoriações leves, apesar de o homem ter sido arremessado para fora do veículo na hora do acidente.

A batida foi no sentido interior (Piracicaba) da via e aconteceu na altura do km 129, pouco depois do viaduto da avenida Cillos, que liga a região da Cidade Jardim ao centro de Americana.