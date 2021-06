Agora essa. Harmonização Facial Humanizada

No momento em que vivemos, as técnicas de cirurgia plástica dão lugar, cada vez mais, a procedimentos minimamente invasivos e mais rápidos. A harmonização facial, por exemplo, é um dos procedimentos estéticos mais procurados por celebridades e também por anônimos.

“É uma técnica baseada no aumento da simetria entre as estruturas da face a fim de produzir maior equilíbrio entre elas e rejuvenescimento facial. Dessa forma, a harmonização facial proporciona beleza e juventude ao paciente”, descreve Dr. Ivan Rollemberg, dermatologista e referência em harmonização facial.

Houve um aumento na busca por informações sobre harmonização facial mais humanizada e ainda existem muitas dúvidas e informações desencontradas. Conversamos com o Dr. Ivan Rollemberg sobre os principais pontos da harmonização facial humanizada. Dono de métodos únicos e exclusivos, Dr. Ivan Rollemberg, dermatologista e especialista nesse tipo de procedimento, formado pela Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), vem conquistando o país com seu atendimento exclusivo e humanizado.

– Como é feita harmonização facial humanizada, Dr.Ivan?

Dr. Ivan Rollemberg: O procedimento é feito com a injeção do ácido hialurônico, que é um material sintético; idêntico ao acido hialurônico que temos no nosso organismo. Analiso cada paciente e crio a melhor estratégia.

– Em quanto tempo já é possível ver o resultado?

Dr. Ivan Rollemberg: O resultado do preenchimento e dos fios de sustentação é imediato e o da toxina botulínica em até 15 dias. Além desse efeito mecânico instantâneo, os fios de sustentação, também apresentam o de estimulação de colágeno que é visível 3 meses após o procedimento.

– Quanto tempo demora em média procedimento?

Dr. Ivan Rollemberg: Como fazemos algo totalmente personalizado, varia de acordo com o caso. Após o diagnóstico do paciente e a definição do tratamento, o procedimento propriamente dito é muito rápido, geralmente demora meia hora aproximadamente.

– Dr. Ivan, quais os procedimentos fazem parte da harmonização facial?

Dr. Ivan Rollemberg: Depende de cada paciente. A maioria dos pacientes não tem indicação de todos os procedimentos,mas podemos associar o preenchimento com ácido hialurônico à toxina botulínica, aos fios de sustentação e aos fios de sobrancelha.

– A harmonização facial é definitiva?

Dr. Ivan Rollemberg: A harmonização facial não é definitiva. Pelo ácido hialurônico ser uma substância idêntica ao do nosso organismo, ele é absorvido em até 2 anos na maioria dos casos, mas esse tempo varia conforme a consistência do ácido hialurônico e o local injetado. O ácido hialurônico apresenta diferentes consistências para proporcionar um resultado natural em todas as localizações da face: os mais fluidos são absorvidos mais rápido pelo nosso organismo. Além disso, locais de maior mobilidade tendem a absorvê-lo mais rápido.

– A harmonização facial vai além da estética?

Dr. Ivan Rollemberg: A harmonização facial ajuda a elevar a auto-estima e o sucesso pessoal – existem trabalhos científicos de veracidade confirmada que comprovam esse conceito. Além disso, a imagem de juventude melhora a qualidade de vida e em alguns casos, são condições fundamentais para o êxito profissional do paciente. A harmonização facial também trata algumas condições patológicas como, por exemplo: assimetrias por paralisias faciais, cefaléia por bruxismo e outras dores e alterações orbitais.

Além de harmonização facial, quais outros procedimentos estéticos estão em alta?

Dr. Ivan Rollemberg: Toxina botulínica, bioestimuladores, Fox eye, fios, peelings, lasers, técnicas de preenchimentos localizados para projetar mandíbula, queixo, maçã do rosto, nariz, lábios, sobrancelhas, estimulação capilar, implante, também merecem destaque e tiveram um aumento no último ano.

Pode citar alguns pacientes famosos que você atende e já fizeram harmonização facial?

Dr. Ivan Rollemberg: Claro! Tamy, Maiara (da dupla com Maiara), Fernando Zor (da dupla com Sorocaba), Falcão (Futsal), Priscila e o marido Bruno Lopes, Nubia Oliver, Simony, Matheus Mazzafera, Wesley Safadão e a esposa Thyane.

