Agora dão golpe em quem teve carro roubado

Imagem de Arquivo Após policialpadrao- A nova onda agora é dar golpe em quem teve o carro roubado e divulga dados na internet. O alerta foi dado por agentes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana que descobriram esta nova modalidade de crime. As equipes de investigação da DIG atendem ocorrências em que a vítimas de furto recebe ligações solicitando resgate em dinheiro para devolução do bem subtraído.

As vítimas de furto de veículos anunciam o crime nas redes sociais (facebook, instagram, entre outras) com o intuito de tentar reaver seu bem. Muitas vezes esses veículos são financiados e não possuem seguro, levando as vítimas ao desespero. Ao receberem a ligação pedindo o resgate do carro, acabam acreditando na promessa de devolução.

Então o golpista envia uma ou mais fotos do veículo, que não são as mesmas da divulgação nas redes sociais, levando as vítimas a acreditarem que realmente estão com o veículo. Nesse momento, é indicada uma conta bancária para receber o resgate do carro e marca-se um local para a devolução do bem subtraído. Feita a transferência, o carro não é devolvido e o golpista desaparece.

Durante a investigação de um desses casos, uma particularidade nas fotografias enviadas pelos golpistas chamou a atenção dos investigadores: as fotos sempre vem “cortadas” exibindo apenas pequenas partes do carro, sem mostrar a placa. Assim, os policiais da DIG orientaram uma das vítimas a solicitar mais fotos do veículo antes de transferir o dinheiro e, em uma dessas fotos, parte do golpe foi descoberto: na foto enviada pelo indivíduo, aparece o pátio de uma vistoriadora credenciada, inclusive com a vitima sentada ao lado do carro, aguardando a vistoria.

Após aprofundarem as investigações, foi constatado que no aplicativo para celulares “DetranSP”, ao inserir as placas e o RENAVAM de qualquer veículo que tenha passado por vistoria veicular, é possível acessar as fotografias do laudo de vistoria, e são exatamente essas imagens que estão sendo utilizadas para dar o golpe.

Fica o alerta da Polícia Civil para toda a população.