Agnaldo Timoteo morre vítima da Covid

Mais uma vítima da Covid, o cantor Agnaldo Timóteo morreu na tarde deste sábado. Ele tinha 84 anos e estava internado desde o dia 17 de março no Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro.

O artista tinha apresentado melhora no quadro de saúde, e chegou a deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), indo para um leito de emergência. No entanto, apresentou sintomas fortes e precisou ser intubado pela equipe médica. Em nota, a família explicou que o cantor morreu às 10h45 da manhã deste sábado (3/4), após dar o “melhor” para vencer a doença.

Agnaldo Timóteo nasceu em 1936 no município de Caratinga, no interior de Minas Gerais, onde passou toda a sua infância. Na juventude, foi viver em Governador Valadares, e na década de 1950 trabalhou como torneiro mecânico. Ele iniciou a carreira interpretando músicas internacionais, e o auge da carreira ocorreu nas décadas de 1960 e 1970. Ele cantou nas rádios Inconfidência, Itatiaia, Mineira e Guarani, ainda no em solo mineiro. No entanto, o sucesso meteórico no Brasil e no exterior ocorreu quando viajou para o Rio de Janeiro.