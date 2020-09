Pessoas que foram à agência do Bradesco da Paschoal Ardito em Americana registraram aglomeração e acusaram a empresa de deixar até idosos esperando no sol. A agência fica no bairro São Vito e até a polícia foi chamada.

O vídeo foi gravado na manhã desta terça-feira, 29.

Vídeo de Kátia Ronaldo