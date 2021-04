Agora mais essa. Tarde de domingo tem aglomeração com pipas em bairro de Americana. Moradores do bairro Pacaembu reclamaram ao NM do ‘inferno’ que fica a avenida Jaime Feola aos finais de semana.

Mesmo com a pandemia, a ‘zona’ continua, com falta de respeito, aglomeração total e até pessoas alcoolizadas e uso de drogas. Uma das razões da aglomeração é a ida de crianças e adolescentes para empinar pipa, muitas delas com cerol.