Agendamento faz americanenses se vacinarem em Santa Bárbara

A secretária de saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Lucimeire Rocha, afirmou, nesta terça-feira, que há um aumento diário de até 60% na procura de vacina contra a Covid19 no município por moradores de outras cidades, principalmente Americana.

Lucimeire afirmou que a “livre demanda” adotada por Santa Bárbara d’Oeste pode ser a causa da alta procura dos moradores de outros municípios. Em Santa Bárbara, não há a necessidade de agendamento, diferente da vizinha Americana, que enfrenta reclamações nos sistemas adotados para receber o imunizante.

“Hoje temos uma população americanense muito grande sendo atendida no município. Como a nossa vacina é porta aberta, com demanda espontânea, e no município vizinho é agendamento, as pessoas não conseguem fazer o agendamento, às vezes não tem o horário que eles podem ir, então eles migram tudo para cá. De 400-500 vacinas que fazíamos todos os dias, fomos para 2.200 aplicações diárias de vacinas. Começamos a avaliar que esse número grande são de pessoas que não são de Santa Bárbara, mas como aqui tem a facilidade da vacinação, por não ser agendado, o pessoal acaba vindo aqui”, disse a secretária.

A secretária afirmou que a maneira como a aplicação está sendo conduzida pode sofrer alterações diante do quadro crescente da procura “de fora” e que já está em contato com o secretário de saúde de Americana, Danilo Carvalho. Hoje, para a aplicação da segunda dose e dose adicional, não é necessário a apresentação do comprovante de endereço. Lucimeire afirmou que é possível saber que a pessoa que está recebendo o imunizante não é de Santa Bárbara através do cadastro no Vacine Já, do governo do estado, que é preenchido no momento em que é recebida a 1º dose, além do próprio cartão de vacina.