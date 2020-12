Agência ‘novinha’ de Americana disputa prêmio regional

No último dia 26 de novembro foi realizada a premiação da 30ª edição do Mídia Festival 2020 – evento organizado pela APP Campinas (Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas), que premia as melhores agência de publicidade e marketing da região.

Pela primeira vez, a agência Degrau Comunicação, de Americana, que está há menos de um ano no mercado, recebeu troféu de prata na categoria Design Projeto Gráfico, representando a cidade como uma das agências premiadas. Além da Degrau, apenas mais uma empresa americanense recebeu o prêmio. Ao todo o festival contou com 13 categorias e 10 agências foram premiadas. O festival acontece todos os anos, mas devido à pandemia do Covid-19, este ano a premiação foi online. Gustavo Silva, CEO da Degrau, conta que está muito feliz com a conquista e que é uma satisfação imensa receber esse prêmio tão importante para as agências do interior paulista. “Quem conhece minha trajetória sabe o quanto busquei por isso! Esse ano foi de muitos desafios, mas, sem dúvida está sendo o melhor ano da minha vida!”, diz Gustavo. Uma parte importante dessa conquista, segundo ele, é o fato de a agência começar no mercado em janeiro. “A menos de um ano comecei um sonho e hoje estamos recebendo um sinal, um símbolo, um troféu, que só nos confirma uma coisa: estamos no caminho certo e não vamos parar, porque essa subida está só começando!”, reforça. A Degrau Com 7 anos de experiência em marketing e comunicação, Gustavo Silva, CEO da Degrau Comunicação, decidiu deixar, no final de 2019, sua sociedade de 4 anos em outra agência para abrir seu próprio negócio. Com 24 anos, o empreendedor iniciou sua trajetória desenhando em um software quando ainda era estagiário, aos 15 anos. Ou seja, mesmo dentro do estágio, Gustavo já começou sua carreira como designer. Ao longo dos anos, foi se especializando, se graduou em Publicidade e Propaganda e estruturou sua empresa. No primeiro mês de agência, fecharam os primeiros dois clientes. Praticamente sozinho, Gustavo construiu sua equipe e hoje está finalizando as obras da sede da empresa, que devem ser concluídas até o final deste ano. Em janeiro, a empresa vai ganhar uma expansão de 200m², que vai contar com um estúdio fotográfico. O troféu de prata no Mídia Festival marca um importante momento da empresa.