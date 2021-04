Agência dos Correios do Tivoli segue aberta

Neste dia 8 abril foi celebrado o Dia dos Correios. Mais do que nunca, a data merece ser lembrada, pois neste momento de pandemia e necessidade de isolamento social, o serviço de entregas, que já era essencial, se tornou ainda mais necessário e reforçou sua importância para a sociedade.

Para que a população não fique desabastecida e desassistida de soluções de comunicação e logística, os Correios seguem em funcionamento, trabalhando para garantir a execução do serviço postal no país.

E o Tivoli Shopping conta com uma agência dos Correios para atender a população de Santa Bárbara d’Oeste e região. A unidade conta com espaço amplo, confortável e seguro e oferece atendimento de excelência ao cliente. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O acesso à unidade é feito pela entrada D, localizada bem ao lado dos Correios.

“É importante reforçar que todas as medidas de segurança seguem mantidas, entre elas o uso obrigatório de máscaras e de álcool em gel e o distanciamento entre os clientes”, diz Celso Calleff, sócio proprietário da unidade.

A agência do Tivoli Shopping oferece toda a gama de serviços prestados pelos Correios, dentre eles o envio de correspondências, pacotes e encomendas nacional e internacional, nos variados formatos como Sedex10, Sedex12, Sedex e Pac, serviços de caixa postal e o serviço Click Retire, para quem não tem como receber suas encomendas em casa.

Os Correios também prestam uma série de serviços ao cidadão, como emissão e regularização de CPF (Cadastro de Pessoa Física), entrada no DPVAT (seguro por acidente de trânsito), e consulta ao SPC/Serasa, incluindo a possibilidade de regularização quando se apresenta algum problema.

Além disso, na unidade, ainda é possível adquirir selos, Tele Sena, carnê Jequeti e chips para celulares.

Atualmente, segundo Calleff, a Agência de Correios Tivoli realiza em média 4.000 atendimentos por mês. O tempo de atendimento por cliente varia de 5 a 9 minutos na unidade.

Agência premiada

A Agência de Correios Tivoli é certificada como “Agência Diamante”, classificação concedida pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) à sua rede franqueada de acordo com a qualidade dos processos internos, as boas práticas dos funcionários e a assistência aos clientes.

“Nossa Agência Correios Tivoli recebeu várias premiações a nível regional e estadual, e em 2019, a nível nacional, competindo com todas as agências do Brasil, foi classificada em primeiro lugar no concurso de boas práticas, recebendo o título de melhor agência do país”, destaca Calleff.

Serviço:

Agência de Correios Tivoli

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Acesso pela entrada D

Telefone: 3458-2389

