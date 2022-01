Agência dos Correios de Santa Bárbara reduz atendimento

Foto Cláudio Mariano / SB Notícias

A agência dos Correios em Santa Bárbara d’Oeste colocou um aviso na entrada informando redução no horário de atendimento ao cliente.

A partir desta segunda-feira (17) a agência passa a ter horário de almoço, além de funcionar até as 16h – antes seguia direto, sem almoço, até às 17h. Veja como ficou:

Atendimento período da manhã: das 9h às 12h.

Almoço: 12h às 13h30.

Pós-almoço: 13h30 às 16h.

De acordo com o site dos Correios, o município possui apenas duas agências. A da Rua Dona Margarida – que sofreu a redução no horário de atendimento -, e no interior do Tivoli Shopping.