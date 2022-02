Agência de Campinas vai ‘tocar’ publicidade da pref Americana

A agência E3, com sede em Campinas, venceu a concorrência vai ‘tocar’ a publicidade da prefeitura de Americana nos próximos anos. Depois de um ano de mandato, o governo Chico Sardelli (PV) conseguiu ‘pôr na rua’ o edital e o resultado saiu semana passada. No começo do ano, a prefeitura definiu o chefe da comunicação, o fotógrafo e empresário Allison Roberto, e agora deve sair a publicidade oficial.

EXPERIÊNCIA E VALORES– A E3 tem como principais clientes o DAE Jundiaí, OAB Nacional e as prefeituras de Barueri, Campinas e Rio de Janeiro. Os valores estimados para os gastos em publicidade estão em R$ 3 milhões para este ano.