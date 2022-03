Agência de Americana contrata designer para início imediato

Somos uma agência de Marketing Digital especializada em lançamentos imobiliários. O candidato ideal deve ter fortes habilidades criativas e um portfólio de trabalho que demonstre sua paixão por design ilustrativo, além de experiência no PACOTE ADOBE (Photoshop, Illustrator e INDesign). Um diferencial é ter conhecimento na ferramenta XD.

DISPONIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA!

Responsabilidades

Criação de logotipos, designs, mídia impressa e digital atraentes e eficazes.

Manter o conhecimento dos padrões atuais do ramo imobiliário, mídia social, cenário competitivo e tendências do mercado.

Ser criativo o tempo todo.

Qualificações

Pessoas que estejam cursando ou formada em Designer Gráfico, Publicidade e Propaganda ou áreas correlatas, com experiencia em pacote ADOBE.

Forte comunicação, pensamento conceitual, habilidades de tipografia e habilidades de design.

Um perfil pratico e proativo, para trabalhar em uma equipe colaborativa e ambiente dinâmico e ágil.

Benefícios

Contrato CLT

Salário competitivo no mercado

Sodexo Multi de R$ 850,00 (VA + VT)

Horário Comercial de segunda a sexta das 8h às 18h com 1h30 de almoço

Férias Flexíveis

Confraternização mensal com a galera!

Interessados enviar currículo para [email protected]