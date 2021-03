Afonso Ramos ganha nova ala pra Covid

Em virtude do avanço da pandemia em todo o País, Santa Bárbara d’Oeste conta com mais um reforço para o enfrentamento do Coronavírus (Covid-19). A Prefeitura disponibiliza uma nova ala de atendimento a pacientes com sintomas da doença no Pronto Socorro “Dr. Afonso Ramos”. A cidade registrou 8 mortes em dois dias e número se aproxima de 300 vítimas.

Preferencialmente para moradores da Zona Leste, a nova ala no PS “Dr. Afonso Ramos” oferece leitos clínicos, sala de espera separada, soroterapia, classificação de risco e consultório médico exclusivo para casos com suspeitas de síndromes gripais. A mesma estrutura também é disponibilizada no anexo do Pronto Socorro “Dr. Edison Mano”, na área central da cidade.

Em ambas as unidades o atendimento é 24 horas.

Também na Zona Leste do Município, além desta nova ala, funcionam dois espaços especiais para atendimento de pacientes com suspeitas de síndromes gripais. Estes espaços estão nas UBSs do Jardim Europa e da Cidade Nova, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 18h30, com acolhimento preliminar.

O Município de Santa Bárbara d’Oeste tem se esforçado para que nenhum cidadão barbarense ficasse desassistido em caso de necessidade de leitos para o enfrentamento da Covid-19. Ressalta-se que Santa Bárbara d’Oeste foi uma das poucas cidades da região a ampliar significativamente sua estrutura, com novos leitos clínicos e de UTI, aquisição de novos equipamentos e insumos, contratação de equipes de atendimento, e até a implantação de um Hospital de Campanha – que segue em funcionamento, ao contrário de outras estruturas que foram desmobilizadas no Estado de São Paulo.

O período de enfrentamento do Coronavírus continua. E a ampliação da estrutura da Saúde barbarense como um todo também. Santa Bárbara d’Oeste vive hoje uma situação que não é diferente da vivida por municípios da região, do Estado de São Paulo e de todo o Brasil. Hoje o enfrentamento da pandemia deve ser de todos – Poder Público e sociedade em geral.