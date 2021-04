Afonso Pansan será interditada para receber LED

A Avenida Afonso Pansan, região do São Vito, ficará parcialmente interditada no domingo (2), das 7h às 12h, para a instalação da iluminação pública em LED. O trecho interditado será da Avenida Paschoal Ardito até a Rua Joana D’Arc, sentido bairro-Centro, segundo a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana.

A implantação da nova iluminação em LED faz parte da renovação e modernização do Parque de Iluminação Pública do município, iniciada no ano passado, durante a gestão Omar Najar. O objetivo é melhorar a eficiência e a segurança nas vias públicas da cidade.

Neste domingo, serão mais 40 pontos das novas luminárias na Avenida Afonso Pansan, encerrando a etapa de implantação de LED na região do São Vito. Ao todo, foram 2.815 novos pontos de iluminação abrangendo os bairros São Vito, Cariobinha, Nova Carioba, Vila Mariana, Cordenonsi, Campo Verde, Belvedere, Bertini, São Manoel e Jardim Nossa Senhora do Carmo, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Também está sendo concluída a etapa de instalação de LED no Jardim Nossa Senhora de Fátima, com um total de 400 pontos implantados na região do Hospital Municipal e um trecho da Avenida Paulista e a Avenida da Saúde. Na Rua Isabela Ferro prossegue a colocação de iluminação pública também em LED. A via, que não contava com nenhum tipo de iluminação, também foi totalmente reformada, ampliada e recebeu pavimentação asfáltica.