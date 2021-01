Aeroporto de Americana em obras

A recepção do Aeroporto Municipal de Americana está recebendo obras de revitalização. Os trabalhos começaram na manhã desta quarta-feira (13).

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), no local serão construídos sanitário com acessibilidade, rampa para acessibilidade, piso de porcelanato, troca das esquadrias por blindex, reforma da parte elétrica e reforma dos sanitários já existentes e pintura da fachada.

“Vamos revitalizar a recepção do Aeroporto Municipal com adaptação para pessoas com deficiência para melhorar a acessibilidade, construir uma rampa na entrada, melhorias que foram solicitadas pelo prefeito Chico Sardelli e que são necessárias para a cidade”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A obra deve ser concluída em 60 dias.