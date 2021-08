A advogada Eliete Brambila morreu este sábado em Americana. Ela trabalhava há mais de 40 anos no escritório Malufe Neto e foi vítima de câncer. Na conta dela no linkedin a indicação é que ela trabalhava no escritório desde 1979.

Tinha 58 anos, deixa marido e um filho.

Amigos prestaram homenagem a ela nas redes sociais.