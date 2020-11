Adonis faz webinário “solidão em tempos de pandemia”

A Editora Adonis, em parceria com a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia (ANPEPP), promove na quinta-feira (3), às 19 horas, o Primeiro Webinário do GT Psicologia e Moralidade. Com transmissão em youtube.com/editoraadonis, o evento online terá a participação do professor doutor Yves de La Taille, autor do livro “Paisagens da solidão”, publicado pela editora, que abordará o tema, contextualizado nesses tempos de pandemia.

La Taille abordará três aspectos da solidão, pensados por intermédio da moral e da ética: solidão decorrente de uma opção ética; solidão decorrente de lacunas nas trocas sociais; e a liberdade, que pode levar à solidão. “Há pessoas que acabam na mais profunda solidão por terem sido, por variados motivos, excluídos do convívio social (o que não é raro entre as pessoas idosas). Mas há outras que por estarem profundamente insatisfeitas com a qualidade das relações sociais, optam pela reclusão”, explica o pesquisador.

Sobre o autor

Yves de La Taille é professor titular aposentado do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e especialista em Psicologia do Desenvolvimento. Realiza pesquisas na área de Psicologia Moral, tendo publicado diversos artigos, livros e capítulos sobre o tema. Seu livro “Moral e ética: dimensões intelectuais e afetivas” (Artmed, 2006) recebeu o prêmio Jabuti em 2007.

Serviço:

Paisagens da solidão em tempos de pandemia com o professor doutor Yves de La Taille

3 de dezembro, às 19 horas

youtube.com/editoraadonis