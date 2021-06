Adonis na nova temporada do “Lê pra mim”

“O leopardo da Leticia”, de Ana Maria Mignone, dá sequência nesta quinta-feira (17) à nova temporada do Projeto “Lê pra mim?”. Com ilustrações de Carol Juste, o livro será lido por Bel Kutner. O lançamento da terceira temporada online ocorreu no Dia da Língua Portuguesa, comemorado em 10 de junho. “Pata de elefante”, de Luciene Regina Paulino Tognetta, que também está entre os livros selecionados da Editora Adonis, abriu essa edição do projeto. Ilustrada por Paulo R. Masserani, a publicação foi lida por Totia Meireles.

Criada pela atriz Sônia de Paula, em 2010, no Rio de Janeiro, para estimular a leitura, a iniciativa ganhou formato em vídeo, desde 2016, depois de 31 edições presenciais. “Temos essa parceria com o projeto desde o formato presencial. A ideia traz o olhar delicado e, ao mesmo tempo, visionário da Sônia, uma artista que entende a importância da leitura e a promove por intermédio da visibilidade de pessoas que se engajam nessa causa”, destaca Magali Comelato, diretora da Editora Adonis.

Durante 11 dias seguidos, uma nova história é disponibilizada no YouTube do “Lê pra mim?”, sempre às 17 horas, por meio de vídeos com legenda. A última dessa temporada tem estreia marcada para domingo (20).