Adolfo Lutz confirma mais 4 óbitos em Nova Odessa

A Secretaria da Saúde de Nova Odessa confirmou nesta terça-feira (6) o registro de mais quatro mortes de moradores da cidade provocadas pelo novo coronavírus. De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica da pasta, o número se deve a casos “represados” que aguardavam resultados de exames laboratoriais realizados pelo Instituto Adolfo Lutz desde o último dia 27 de março. Nova Odessa chega, assim, a 111 óbitos pela Covid-19 desde o início da pandemia, há 13 meses.

Segundo o Boletim Diário, a 108ª vítima fatal do vírus na cidade foi um idoso de 66 anos, morador do Jardim Monte das Oliveiras. Ele estava internado na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada e faleceu no dia 27 de março. Ele era cardiopata e sofria de diabetes, duas comorbidades consideradas de risco para o agravamento da doença causada pelo novo coronavírus.

No dia seguinte, 28 de março, a 109ª vítima da Covid-19 foi uma idosa de 67 anos, moradora do Jardim São Jorge. Ela também estava internada na UR, sob cuidados da equipe da Secretaria, mas não resistiu. No dia 31 de março, a vítima de número 110 foi uma idosa de 65 anos, moradora da Vila Azenha, que também faleceu na Unidade Respiratória.

Por fim, no dia 04 de abril, a Vigilância Epidemiológica confirmou mais um óbito, desta vez registrado na enfermaria exclusiva para pacientes de Covid-19 criada recentemente em uma ala isolada do Hospital e Maternidade de Nova Odessa. Neste caso, uma idosa de 78 anos, moradora do Centro, não resistiu às complicações da doença.

Segundo os dados apurados e divulgados na terça-feira pela Vigilância Epidemiológica, o município somou também mais 49 casos positivos do novo coronavírus, elevando para 3.230 o total de pacientes infectados desde o início da pandemia. Neste momento, 745 “suspeitos” aguardam o resultado de exames – incluindo 11 óbitos suspeitos aguardando confirmação por exames de laboratório.

Já 623 pacientes da cidade, confirmados ou “suspeitos” da doença, seguem com orientação para fazer isolamento domiciliar total. Ao todo, 2.819 pessoas que foram positivadas em algum momento já são consideradas curadas da doença. Também no dia 06/04, dezesseis pacientes estavam internados a UR, outros 12 na ala respiratória do Hospital e 26 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em hospitais de referência públicos ou privados de outras cidades.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.