Adolescente volta pra casa. Teria fugido com namorado

A adolescente P., de Americana, voltou pra casa este domingo depois de ter fugido com o namorado no sábado. Ela tem 14 anos e seu nome e foto foram divulgados nas redes a pedido da família. Moradora do Parque da Liberdade, a garota foi ‘devolvida’ à família e teria passado por exames ainda na noite deste domingo.

O namorado dela era maior de idade e a família não sabia do envolvimento dos dois. Segundo informações iniciais, a mãe do rapaz que teria entrado em contato com os dois e a convencido a voltar pra casa. A postagem nas redes sociais foi muito compartilhada ao longo de todo o domingo.