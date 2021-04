Adolescente vendia maconha a R$ 5 e pó a R$ 10

Um adolescente que vendia drogas no Jardim das Orquídeas foi detido por guardas municipais de Santa Bárbara d’Oeste no final da noite desta sexta-feira da paixão. O preço da maconha é R$ 5 e o pó/cocaína R$ 10. A ação do GMs foi por volta das 23:45 na rua José Claudio Venturelli.

A Equipe de Apoio Tático fazia patrulhamento na rua José Cláudio Ventureli, jardim das Orquídeas, local com diversas ocorrências de tráfico de drogas, quando avistou o adolescente G., 16. Ao perceber a presença da viatura, o rapazinho soltou ao solo 17 porções de maconha e uma pipeta de cocaína.

Ele falou aos GMs que vendia cada porção de maconha R$ 5 e e cada pipeta de cocaína a R$ 10 por estar passando por dificuldades financeiras. Feito uma busca nas proximidades e a aproximadamente 10 metros foi localizado ao solo próximo raiz de uma arvore mais uma sacola plástica o qual tinha no seu interior mas 28 porções de maconha e 14 pipetas de cocaína. G. informou desconhecer a propriedade desta droga.

Os fatos foram então apresentados no plantão policial e após relatar a autoridade policial Dr F. B.C. deliberou pelo registro de B O de Ato Infracional/Tráfico de Drogas e de Apreensão de Drogas sendo toda droga devidamente apreendida e G. liberado para sua mãe.