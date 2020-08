Adolescente de 17 cai por tráfico no Jardim da Paz

Um adolescente de 17 anos foi detido em ação da Guarda Municipal de Americana no jardim da Paz em Americana esta segunda-feira. A ação foi na rua dos Ideais por volta das 18h e participaram as equipes de Romu Canil GMs Cordeiro, Azanha e K9 Draco e Romu GMs Donato, Montalvão, Queiroz com apoio operacional noturno GMs Xavier e Caldeira.

A equipe surpreendeu um rapaz abaixado em frente a um terreno baldio pegando algo entre mato existente na calçada despertando funda suspeita. O rapaz logo foi abordado e observado que em sua mão ele trazia uma sacola plástica contendo em seu interior porções de maconha, pedras de crack e eppendorf de cocaína. Na continuidade da busca pessoal, localizada uma quantia em dinheiro e um aparelho de telefone celular. Entrevistado a respeito das drogas, confirmou que seria de sua propriedade para a venda. O adolescente foi detido e apresentado junto com as drogas e dinheiro a central de polícia, deliberando autoridade policial pela apreensão das drogas, dinheiro e telefone celular, sendo liberado ao responsável legal após procedimentos cartorários de polícia judiciária. Adolescente saiu recentemente da Febem. Adolescente Infrator: R., 17

Apreendidos:

R$20,00 em dinheiro

8 porções de maconha 25grs

9 eppendorf de cocaína 7 grs

6 pedras de crack 2 grs