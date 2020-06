Adolescente roda com droga no Vida Nova

Um adolescente de 16 anos foi detido por tráfico de drogas em ação de agentes da Guarda Municipal de Americana na noite deste sábado no Vida Nova 2 em Americana. A ação na região da Praia Azul foi por volta das 22:20h em operação de combate ao tráfico de drogas no condomínio por equipes de Romu da Gama.

Os agentes avistaram duas pessoas passando algo pelo alambrado que divide os condomínios. Equipes se dividiram e, ao adentrarem no local, os dois fugiram rapidamente entre os blocos. Durante as diligências realizadas, denúncia anônima informou que um deles entrou em um bloco sendo noticiado o apartamento que havia se escondido.

Ele estava escondido embaixo da cama. Sobre o colchão havia uma lata contendo em seu interior dois kits contendo 30 eppendorfs de cocaína e outros 5 soltos prontos para serem comercializados e R$ 95 em dinheiro.

Entrevistado, o estudante E., 16, confessou estar na venda de drogas e que teria entrado no imóvel sem autorização da proprietária no intuito realmente de fugir das equipes de Romu. O rapaz detido e apresentado a CPJ local, deliberando autoridade policial pela apreensão das drogas, dinheiro, bem como a apreensão do adolescente Infrator na presença de seu responsável legal.